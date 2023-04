Modenese, Vullo: "Ricarichiamo le batterie e concentriamoci sulla prossima"

A tre giornate dalla fine del campionato, il mister della Modenese ha fatto il punto della situazione in casa gialloblù: “La settimana scorsa è stata positiva, abbiamo ottenuto due pareggi e una vittoria. Se analizziamo le partite, forse, avremmo potuto avere anche qualche punto in più. Adesso, fortunatamente, c’è una settimana di stacco dove possiamo ricaricare le batterie e concentrarci sulla prossima partita contro la Piccardo".

"Dobbiamo guardare al futuro con positività. Infortunati? Guerri e Borghi potrebbero rientrare in gruppo, ma non in maniera attiva. Sarà più facile averli per le ultime due, visto che dopo la gara contro la Piccardo ci sarà un’altra settimana di stop. Piccardo? Le prossime tre partite hanno tutte la stessa importanza, i punti pesano tantissimo".

"La partita contro la Piccardo sarà molto difficile, loro vengono da un periodo non felicissimo quindi sono sicuro che ci terranno a chiudere bene la stagione, perciò dobbiamo prepararci ad una gara molto impegnativa da affrontare con il coltello tra i denti. Ai ragazzi chiedo di continuare a darmi questa disponibilità e la serietà che gli ha contraddistinti da quando sono arrivato io. Se continueremo a lavorare così i risultati arriveranno”.