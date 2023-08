Modena, Bianco: "I ragazzi sono pronti e carichi"

Squadra in casa

Per questioni organizzative, il Modena ha saltato la classica conferenza stampa pre partita dell’allenatore, pubblicando invece alcune domande e risposte sul proprio sito ufficiale alla vigilia del match tra Cosenza e gialloblù, in programma domani alle 20.30. Ecco quanto pubblicato:

L’impegno mentale è pensare una gara alla volta nella settimana del triplo impegno.

“La partita di sabato l’abbiamo già dimenticata. A Cosenza ci aspetta una partita difficile, su un campo dove quasi tutte le squadre trovano delle difficoltà, anche mentali. Conosco bene il loro allenatore, Fabio Caserta, è un amico ed ex compagno, so cosa riesce a trasferire alle sue squadre. D’altro canto, i miei ragazzi sono pronti e carichi, dopo una vittoria meritata e importante come quella contro l’Ascoli”.

Il Cosenza ha 4 punti, grazie ad una vittoria in casa e il pari a Venezia. Sarà una gara scorbutica?

“Il Cosenza viene da due risultati importanti, sabato hanno ottenuto un pari importante a Venezia disputando, per altro, un eccellente primo tempo contro un avversario importante. Sicuramente saranno carichi, avranno voglia di continuare la loro striscia positiva, ma noi abbiamo iniziato una settimana dopo e allo stesso modo vogliamo continuare il buon percorso intrapreso. Ci siamo fatti trovare pronti alla prima giornata e vogliamo continuare. Sarà una partita bella e aperta, sono convinto che i ragazzi faranno un’ ottima prestazione”.

Tranne i giovanissimi e Bozhanaj tutta la rosa è a disposizione. Questo permette di ruotare vari giocatori, in base alla stanchezza accumulata e alle scelte tecnico-tattiche.

“Sono contentissimo di avere praticamente tutta la rosa a disposizione, ho la massima libertà di scelta. Visto che oggi le partite durano quasi 100 minuti, c’è anche la possibilità di fare cinque cambi a gara in corso, che nelle prime partite ufficiali, a Genova in Coppa Italia e con l’Ascoli, hanno dimostrato che chi entra può sempre fare la differenza. Avremo tempo, sino a domani, di valutare le condizioni dei singoli che hanno maggiormente giocato sabato sera, ma tutti sono a disposizione”.