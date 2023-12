Modena, Bianco: "Ci piace confrontarci con squadre forti"

Mister Bianco ha presentato la partita di sabato contro la Cremonese facendo prima un passo indietro al pareggio contro i veneti: “Il Cittadella ha dimostrato di essere la squadra più in forma del campionato. L’improntate è essere consapevoli di potercela giocare con tutti. Ho spinto sulla consapevolezza e sul volere le cose a costo di andare oltre il quotidiano. Ognuno di noi per alzare il livello della squadra e della società deve dare qualcosa in più. Ora abbiamo due trasferte ravvicinate contro avversari forti e ancora di più abbiamo bisogno di tutti”.

“Il Natale non deve dare spensieratezza. Abbiamo recuperato tutti i giocatori tranne Gargiulo; Gerli ci ha fatto un bel regalo rientrando, ma vedremo se farlo partire dall’inizio o no. La Cremonese ha avuto un cambio di marcia e anche se arriva da una sconfitta saranno ancora più arrabbiati, ma noi contro le squadre forti ci esaltiamo ancora di più. Anche lo Spezia è una retrocessa, partita male e ora in ripresa. Saranno due partite difficili, ma ci piace affrontare le squadre forti per confrontarci. Auguro a tutti un Natale sereno con tanti punti nelle ultime due gare”.