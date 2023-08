Modena, Bianco: "Finalmente in campo. Dubbi? Non ne ho"

Alla vigilia del match contro l’Ascoli, mister Bianco ha presentato l’incontro in conferenza stampa: “Finalmente si inizia, non ero comodo sul ‘divano’. La squadra ha lavorato benissimo in questi giorni e speriamo di fare un regalo ai tanti tifosi che hanno fatto l’abbonamento quest’anno. Per la partita di domani non ho dubbi. La formazione ce l’ho già in testa. So che saranno in tanti ad aspettarci prima della partita fuori dallo stadio. Dobbiamo entrare in campo senza farci condizionare troppo. Tanta carica può essere controproducente e dobbiamo rimanere concentrati. Sicuramente il pubblico ci darà una grandissima mano”.

Ha parlato poi degli avversari: “L’Ascoli è difficile da affrontare come tutte le squadre in serie B. Sono allenati da un mister che stimo tantissimo e vengono da una partita molto sfortunata. Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi e a regalare gioia alla nostra gente. Hanno perso dei giocatori importanti, ma penso che sia una squadra molto forte. Dobbiamo mantenere l’equilibrio e rimanere concentrati senza farci prendere dalla voglia di sbloccare subito la partita”.

Sulla formazione ha aggiunto: “L’attacco è il reparto per cui non mi fanno dormire la notte. Sono cinque e tutti quanti sullo stesso livello. Sono in difficoltà, ma sono contento di esserlo. Ma per domani ho già deciso chi giocherà. Palumbo? Domani giocherà, ma viene da un infortunio e quindi non è ancora al massimo. Per supportare Palumbo e Gerli serve un determinato tipo di giocatore. Quando starà bene potremmo permetterci scelte più varie”.