Modena, Bianco: "Risultati importanti, ma attenti al Pisa"

Mister Bianco ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Modena-Pisa: “Dobbiamo stare calmi, nonostante i risultati importanti. Siamo solo alla terza giornata e anche se abbiamo maggiore consapevolezza, dobbiamo stare attenti al Pisa che era già forte e si è rinforzata, inoltre è allenata da un bravo allenatore che da un’identità precisa alla squadra. È fra le squadre che puntano a stare in alto: sarà una partita diversa dalle altre due.”

Sulla formazione ha aggiunto: “Aspetterò fino all’ultimo per scegliere gli undici di partenza, dato che abbiamo avuto tre partite ravvicinate. Strizzolo è in dubbio. Se riusciremo a portare la palla a Tremolada e gli permetteremo di guardare direttamente la porta, metteremo gli avversari in grande pericolo. Non ha eguali in categoria. Abiuso? Vedremo se giocherà. È difficile decidere con una rosa così folta.