Modena, Bianco: "Gli infortuni? Li hanno tutti"

Mancano ormai poche ore all'atteso derby con la Reggiana e mister Bianco ha presentato così la partita: “Questa settimana il mio primo caffè al Bar Stadio è stato ancora più speciale; incontro dei super tifosi che trasmettono tanta carica a me per trasferirla alla squadra, ma io in queste ore devo rimanere ancora di più lucido e tranquillo. E’ una partita speciale, mi auguro che ci sia spettacolo in campo e che non ci siano problemi fra i tifosi, ma vale sempre tre punti ed è una tappa di una lunga maratona. Quindi, per far sì che sia una tappa da tre punti, devo dare ancora più equilibrio al gruppo”.

“A Parma abbiamo fatto tante cose buone, non c’è stato solo il punto conquistato contro la capolista, per esempio mi tengo stretto lo spirito del gruppo perché chi è andato in campo ha dimostrato di meritarlo anche se magari ha giocato meno di altri che ora sono ancora fermi ai box. Gli infortuni? Li abbiamo noi come li hanno altri, se ne contano tanti dalla Champions alla Serie C: da ex calciatore posso affermare che i molteplici sbalzi climatici incidono tanto sui muscoli”.

“La Reggiana? Sarà pronta, tatticamente la partita l’ha sempre giocata, a prescindere dal risultato e dall’avversario; stanno facendo un buon campionato, quindi ci daranno filo da torcere; sarà un confronto complicato nel quale noi dobbiamo comprendere velocemente come fare male all’avversario”.