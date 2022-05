Modena, Bonfanti: "La mia prima tripletta: la dedico a mio nonno"

Nicholas Bonfanti ha segnato la sua prima tripletta in carriera e non sta nella pelle: “Sinceramente non ci sto credendo, neanche adesso che è finita la partita, ho solo un po’ di rammarico perché potevamo vincere alla fine. Ora ci sarà la seconda partita e penseremo a vincere quella. Alla fine avevo i crampi. Non vedo l’ora di giocare la Serie B, ma non so cosa mi riserverà il futuro. Pagherò da bere a Renzetti e Giovannini che mi hanno fatto gli assist, con quest’ultimo tra l’altro passerò la serata. Io cerco di dare sempre il meglio di me, poi col pubblico di Modena ho sempre avuto grande feeling a partire dalla partita di Cesena. Nel terzo gol sapevo già cosa dovevo fare quando Renzetti ha crossato. Dedico la tripletta a mio nonno che è mancato sei anni fa e farò il tatuaggio per lui perché mi manca nel profondo ed era molto forte di testa”.