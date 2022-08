Sassuolo, Dionisi: "Col Milan partita stimolante, proveremo a fare il risultato"

Mister Dionisi ha presentato il match che si giocherà domani nel turno infrasettimanale alle 18.30 al ‘Mapei Stadium’: “Giochiamo contro i campioni d’Italia, abbiamo finito il campionato con loro che hanno festeggiato nel nostro stadio. Per noi è stimolante, speriamo di riuscire ad interpretare bene la partita sapendo che potrebbe non bastare fare il massimo, loro hanno qualcosa in più di noi nelle individualità. Non li temiamo ma li rispettiamo, sapendo che ci metteranno in difficoltà come fanno con tutte. Rispetto all’anno scorso hanno aggiunto qualità, ma è normale che siano in una fase di rodaggio come siamo tutti, ma ci hanno fatto già vedere cose importanti. Speriamo di poterli mettere in difficoltà e proviamo a fare risultato. Giochiamo per la prestazione ma anche per il risultato, possiamo migliorare negli inserimenti delle mezze ali. Non ci sono tanti giorni di recupero quindi dovremo fare di necessità virtù, ma questo vale anche per il Milan, non ci sono alibi. Turnover? Vediamo. Non mi piace parlare di turnover perché chi gioca, gioca non merito e non perché qualcun altro è stanco. Dobbiamo dosare le energie sicuramente”.