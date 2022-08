Sassuolo, Dionisi: "Dobbiamo cercare continuità, Spezia campo ostico"

Mister Dionisi ha presentato l’incontro di domani sera in casa dello Spezia: “Abbiamo fatto una buona prestazione a Torino, anche se a tratti, e anche con il Lecce, quindi domani dobbiamo andare a caccia di conferme, di continuità e di prestazioni. Giocando insieme si migliora. Non dobbiamo giocare né col fiato sul collo né con le aspettative troppo alte. La squadra sta crescendo e dare continuità sarebbe già tanto. Non sarà tanto facile perché troviamo un avversario che in casa è molto forte. Dipenderà dagli episodi e dalle attitudini. Vogliamo cercare di non prendere gol. Lo Spezia ha tante armi, è una squadra intensa che lotta su ogni pallone e in ogni partita fino all’ultimo minuto. Inoltre ha giocatori bravi, sono organizzati e dobbiamo rispettarla pensando a noi e cercando di imporre il nostro gioco”.