Modenese, Rebuttini: "Motivati e determinati a raggiungere la salvezza"

Quando manca una giornata al termine della regular season di Eccellenza, il ds Rebuttini ha parlato della Modenese e del raggiungimento dei play out dopo una stagione molto complicata: “Contro il Boretto abbiamo dominato, ma quando la posta in palio è così elevata non è semplice riuscire a sbloccarla. Bastava un passo falso e si rischiava veramente la retrocessione diretta, così invece faremo aritmeticamente i playout. Nella prossima giornata contro la Castellana dovremo ottenere almeno un pareggio per essere certi di avere il vantaggio nei playout di giocare in casa ed avere due risultati utili su tre per salvarci”.

“Castellana? Mi aspetto una brutta partita. La loro unica possibilità per non retrocedere è batterci e sperare che Boretto e Arcetana non facciano risultato pieno perciò giocheranno alla morte. Noi dovremo fare una partita intelligente, senza pensare che può bastare un pareggio perché altrimenti si rischia la sconfitta. Cercheremo di vincere, giocando in maniera equilibrata. La squadra lavora bene, è motivata, determinata e convinta di poter raggiungere la salvezza attraverso i playout”, chiude Rebuttini.