Modena, Azzi: "Non c'è tempo per essere tristi"

Paulo Azzi, una delle sorprese di questo campionato, ha parlato oggi del momento della squadra, della propria storia e del proprio futuro: “E’ stato un peccato non vincere domenica perché era una partita importante, ma ora non c’è tempo per essere tristi perché ci aspetta un finale intenso. Dopo la partita ci siamo parlati e ognuno si è preso la propria responsabilità, consapevoli di doverci rialzare subito. Il percorso che abbiamo fatto fino ad ora deve darci la forza per ripartire e affrontare al meglio la prossima sfida”.

“Contro l’Imolese sarà dura perché anche loro hanno un obiettivo e daranno il massimo per raggiungerlo. Il fatto che sabato si festeggerà il compleanno del Modena ci aiuterà ancora di più perché sarà una giornata di festa e i tifosi ci daranno come al solito una spinta importante - ha proseguito il giocatore canarino -. Ho cominciato a giocare da terzino proprio contro l’Imolese nella gara di Coppa Italia, sono contento di aver imparato questo ruolo e orgoglioso per il fatto che, nonostante la mia presenza nel reparto, siamo la migliori difesa”.

“Ho fatto degli assist e non mi importa fare gol, l’importante è il risultato della squadra. Il mio idolo e punto di riferimento è sempre stato Ronaldo, da bambino lo vedevo giocare e abbiamo vinto un mondiale con lui; ora dovrò trovare un punto di riferimento anche come terzino sinistro. I compagni mi hanno aiutato nel nuovo ruolo, soprattutto Ciofani con cui parlo molto e Pergreffi che mi gioca sempre accanto. Sono arrivato qui perché cercavo una piazza come questa - ha concluso Azzi - e vorrei rimanere per crescere insieme al Modena”.