Modena, Renzetti: "Spero di giocare con più continuità, febbraio sarà un mese importante"

Continuano ad allenarsi i canarini in vista della ripresa del campionato che per il momento è fissata per il 22 gennaio. A parlare della situazione ed in particolare di questa lunga sosta è stato il terzino sinistro Francesco Renzetti: “Io sto bene, nella mia famiglia stiamo bene e questa è la cosa più importante; ci stiamo allenando con la speranza che si possa ricominciare nella data stabilita, ma ci sono dubbi e incertezza a riguardo visto l’andamento della situazione. Prima della sosta stavamo molto bene e la striscia di risultati che abbiamo fatto lo conferma, riprendere sarà un’incognita ma sarà così per tutti; all’interno dello spogliatoio cerchiamo di vivere questo periodo con serenità e tranquillità allenandoci nel migliore dei modi preparandoci al meglio per il nuovo inizio del campionato”.

“Più che per la ripresa, ci sarà l’incognita fisica per tutte le infrasettimanali che probabilmente ci saranno per lo spostamento di tutte queste partite. Febbraio non sarà un mese decisivo, ma sarà molto importante. E’ un periodo un po’ strano, sembrava che andassero meglio le cose poi ci siamo ricaduti, io ho una famiglia con due bimbi e per tutti noi con famiglia non penso che sarebbe una soluzione possibile quella di stare due mesi isolati lontani da loro per concludere il campionato: non deve essere questa la soluzione perché sarebbe controproducente sotto altri aspetti.

Il terzino ha parlato poi del calciomercato, in particolare quello di riparazione che ha portato per ora un difensore in gialloblù: ”Il mercato di gennaio è sempre un po’ particolare perché magari si compra pensando di far bene e non è vero, o viceversa, prima non si può sapere. Quest’anno sta andando anche bene perché durante il marcato non si gioca quindi la squadra non viene distratta in nessun modo. Piacentini è un bravo ragazzo e si vede che ha anche esperienza alle spalle - ha detto Renzetti -, per integrarsi non ci saranno problemi perché siamo un gran bel gruppo”. L’esperto difensore gialloblù si è trovato ad affrontare la concorrenza di Azzi che è esploso diventando un giocatore imprescindibile per questo Modena: “Mi mancano gli assist, sto continuando ad allenarmi bene per avere una condizione fisica sempre migliore e per farmi trovare pronto per giocare dall’inizio. Paulo sta facendo un campionato incredibile, sia da terzino sia da attaccante, sta facendo molto bene e la squadra sta facendo benissimo quindi avanti così, l’importante è la squadra”.

Sugli obiettivi di stagione: “Quello collettivo penso si possa immaginare, dal punto di vista personale non sono super contento perché ho giocato meno del solito quindi il mio obiettivo è cercare di giocare con più continuità, tutti i giocatori vogliono giocare il più possibile”. Infine Renzetti ha parlato della sfida nella sfida tra gialloblù e granata: “Con la Reggiana è un bel duello tra due belle squadre e società ambiziose, due città a pochi km quindi è sicuramente una di quelle cose belle del calcio che appassionano tutti i tifosi. Entrambe le squadre hanno dimostrato di essere forti, competitive e con l’atteggiamento giusto, per fare tutti questi punti vuol dire che abbiamo la testa sul pezzo”.