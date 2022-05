Modena, Di Paola: "Non dimenticherò mai la vittoria contro l'Imolese"

Contro il Bari è stata una partita molto combattuta, anche se qualcuno pensava non avesse grande valore: “Quando si scende in campo qualsiasi giocatore vuole vincere la partita, indipendentemente dalla posta in palio - ha detto Manuel Di Paola -. Per noi rimane un obiettivo perché vincere è bello in ogni competizione e ci proveremo fino alla fine. Sono contento perché era tanto che non partivo dall’inizio e il campo era molto pesante, si può sempre migliorare. Penso che abbiamo avuto la mentalità giusta per tutto l’anno e anche ieri è venuto fuori il carattere di questa squadra. Sarà così anche nell’ultima partita. La vittoria con l’Imolese non me la dimenticherò per tutta la vita anche se ci sono stati tanti momenti belli, ma l’importanza di quella partita e il gol di Gagno hanno reso quella giornata storica, sono contento di esserci stato”.