Modenese, Vullo: "Futuro? Se rimarrà Rebuttini, resterò anche io"

Salvezza all’ultimo round contro il Boretto nei play out per la Modenese che potrà però cominciare a programmare la prossima stagione in Eccellenza, molto probabilmente partendo dalla conferma di mister Matteo Vullo in panchina: “Siamo riusciti a portarla a casa. Speravamo che questa salvezza potesse non passare dai playout, ma in un modo nell’altro l’obiettivo è stato raggiunto e siamo felici. E’ stata una domenica carica di tantissime emozioni”, ha detto l’allenatore gialloblù.

“Abbiamo preparato la partita come ogni altra, ai ragazzi avevo detto che da qualche settimana qualcosa era cambiato. Dopo la sconfitta di Traversetolo ho visto il gruppo compattarsi e diventare squadra. Il Boretto ci ha messo i bastoni tra le ruote, creandoci delle difficoltà, ma la nostra salvezza è meritata. E’ stata una stagione tribolata, quando ho accettato questa sfida sapevo quali potevano essere i rischi ma ero consapevole anche delle qualità della squadra. A me interessava solo tornare ad allenare”.

“C’erano tutti gli ingredienti per poter commentare una stagione con un epilogo pessimo e invece siamo riusciti a girarla dalla nostra parte. Futuro? Qui sono stato molto bene. Lavorare con il direttore Rebuttini era un desiderio che avevo da tanti anni, ora vedremo cosa ci porterà il futuro. Dovrà prima parlare lui con la società e chiarire alcuni aspetti, poi se rimarrà il direttore della Modenese anche io sarò felice di restare. Tutto mi fa pensare bene per il futuro”.