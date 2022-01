Modena, Piacentini: "Sarà emozionante giocare per la mia città"

E’ stato presentato oggi il nuovo acquisto del Modena, Matteo Piacentini: “Non conoscevo nessuno dei compagni che si trovano qua – ha commentato il calciatore-, appena arrivato sono stato accolto bene in un gruppo molto affiatato e questo si percepisce subito. Giocare per la mia città non creerà nessun problema, sarà emozionante e mi farà molto piacere indossare la maglia gialloblù. Sono qui per aiutare questa squadra che finora ha avuto un rendimento incredibile”.

Il difensore centrale arriva nel mercato di gennaio, ma avrà comunque tanto tempo per ambientarsi dal momento che sono state rinviate le prima due giornate del 2022: “Questa sosta mi può dare sicuramente una mano, devo conoscere l’allenatore e capire i suoi meccanismi, ho parlato con lui è dovrò entrare nell’ottica del suo calcio. Questi primi giorni sono stati belli e positivi. Oltre a fare il centrale, quest’anno ho giocato da esterno destro in una gara, lo stesso è accaduto nella passata stagione dove ho collezionato più presenze in quel ruolo”.