Sassuolo, Raspadori: "Il mio primo gol importante perché è arrivato in un momento difficile"

Tra i migliori in campo nel match contro l’Empoli, Giacomo Raspadori ha parlato a fine partita con grande entusiasmo per la prestazione di squadra: “Fa veramente bene per il morale una vittoria importante su un campo difficile; loro stanno facendo un grande campionato e noi siamo in cerca di continuità. Abbiamo raggiunto i tre punti e questa è stata sicuramente una partita importantissima. Il mio primo gol? Bello soprattutto perché è arrivato in un momento in cui stavamo soffrendo e chiudere il primo tempo in vantaggio è stato molto importante. Per le mie caratteristiche stare in mezzo al campo è la pozione più corretta: riesco a trovare spazio e a mandare anche in porta i miei compagni. Credo che siamo stati tutti bravi, anche Scamacca che si è fatto trovare pronto, Berardi invece in ogni partita fa la differenza. Noi ora guarderemo partita dopo partita, siamo riusciti a trovare continuità e lo step successivo sarà di approcciare ogni partita con questo atteggiamento”.