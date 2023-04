Modenese, Rebuttini: "Troppi punti lasciati per strada, ma ci crediamo ancora"

La Modenese è attesa da due finali determinanti per poter continuare a sognare la salvezza in Eccellenza, anche se passando per i play out. Questa settimana ci sarà la sosta e si tornerà in campo il 30 aprile. Il direttore sportivo Gian Luigi Rebuttini ha fatto il punto della situazione: “La sconfitta contro la Piccardo non ci voleva perché, anche se non è matematico, siamo praticamente condannati ai playout. Era una partita determinante per continuare a sperare, ma purtroppo abbiamo subito una squadra che ci ha aggredito e non siamo stati bravi ad adattarci a questo tipo di gioco”.

“Adesso abbiamo due scontri diretti da vincere. La partita con il Boretto è una finale che in caso di vittoria ci garantisce i playout perché, purtroppo, c’è anche la possibilità reale di retrocedere direttamente. Non è una situazione facile, ce la siamo complicata oltre misura buttando via tanti punti che adesso ci farebbero comodo. E’ stato un cammino difficile, ma sappiamo cosa vuol dire lottare e soffrire. Il verdetto sul campo, alla fine, va accettato, ma lo si accetta quando tutti hanno dato il 110% e vedo che il gruppo ci crede perciò sono convinto che si può ottenere la salvezza”, ha chiuso Rebuttini.