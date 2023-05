Modenese, Rebuttini: "Pensiamo al futuro in maniera positiva"

Dopo la salvezza ottenuta, il ds della Modenese Rebuttini ha detto la sua sulla stagione parlando anche del proprio futuro: “E’ stato veramente un calvario ma alla fine, anche se si prospettava una retrocessione, siamo stati bravi a ribaltare una situazione complicata e a saltarci fuori. Il secondo tempo supplementare è durato sette minuti in più, al fischio finale è stata una liberazione”.

“Tutti i dirigenti, oltre che i giocatori, hanno fatto grandi sacrifici per superare i problemi. Il momento più difficile è stato verso la fine del 2022 quando ci siamo trovati fuori dalla zona playout, per questo grandi meriti vanno anche a mister Pittalis, e lì si erano create delle aspettative. La squadra, causa anche i tanti infortuni, invece si è affossata. Dopo la vittoria contro il Boretto avevo previsto che potessimo fare il playout contro di loro con una posizione di vantaggio, che poi si è rivelata determinante perché avremmo dovuto giocare sul loro campo e non avremmo avuto a disposizione due risultati su tre”.

“Futuro? Ci incontreremo con il presidente e vedremo se i piani sono quelli prospettati quando ho iniziato questa avventura. Il presidente è molto contento della salvezza. Dovrebbe esserci anche un rinnovo delle strutture perciò pensare al futuro in maniera positiva è d’obbligo”.