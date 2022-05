Modena, Tesser: “Col SudTirol partita stimolante, vogliamo fare bella figura”

Domani il Modena scenderà in campo per l’ultima gara stagionale, ovvero la seconda del triangolare valido per la SuperCoppa di Serie C. Si giocherà alle 16 al ‘Druso’ di Bolzano contro il Sudtirol per cercare una vittoria, l’unico risultato che consentirebbe di vincere là competizione. A presentare l’ultima fatica dei canarini è stato mister Tesser: “E’ una partita stimolante e ci teniamo a fare una bella figura. Affronteremo una squadra che in tutto il campionato ha incassato solamente nove reti e che ha vinto meritatamente il proprio girone con numeri straordinari. Domani ci attende una grande partita e vogliamo chiudere nella maniera migliore questa incredibile annata”. Non ci saranno Minesso e Ponsi, mentre rientra Tremolada; a riposo invece Gerli, Longo, Azzi e Marotta. “Davanti giocheranno Roberto Ogunseye e Nicholas Bonfanti - ha concluso l’allenatore canarino -“.