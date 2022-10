Modena, Tesser: "Ascoli squadra competitiva, noi molto motivati"

Alla vigilia del match di domani in programma alle 14 al ‘Del Duca’ di Ascoli, mister Tesser ha parlato in conferenza stampa presentato la partita e raccontando la condizione della squadra: “Troviamo una squadra forte che gioca in casa, che vorrà fare bene come vogliamo fare bene noi. Ci saranno le stesse insidie di tutte le partite, non ci sono partite facili, è sempre una battaglia con chiunque. Troviamo una squadra competitiva con l’obiettivo dei play off, quindi dobbiamo pensare a noi e a invertire il trend negativo in trasferta e dare continuità alla partita con la Reggina”.

“Tengo conto di quello che ho visto in settimana e cercherò di privilegiare caratteristiche di giocatori che penso possano essere meglio contro questo avversario. Chi è entrato ha dato il suo contributo e quella è la cosa importante. Non sarà una mezzora vista contro la Reggina che condizionerà tutto il resto, non posso andare dietro alle singole prestazioni, altrimenti dovrei cambiare formazione ogni volta, non funziona così il calcio”.

“Gerli è stato tenuto a parte quasi tutta la settimana, ma sarà della partita domani, è fuori solo Cittadini oltre ai due centrocampisti lungodegenti. Oggi non si è allenato Azzi che è diventato papà, ma ci raggiungerà ad Ascoli. Poli sarà in panchina per la prossima partita. Ho visto molto bene Tremolada, è un po’ sotto il suo standard e settimana scorsa si è applicato in fase difensiva; ha fatto una delle migliori settimane lavorative e la fiducia non va data e tolta. Sappiamo che ha qualità importanti, è una risorsa e deve capire che deve dare ancora di più, ma va aiutato, non si può mettere da parte nessuno. Lottano tutti e anche lui, si sta impegnando tantissimo in allenamento e tecnicamente sappiamo che è superiore alla media”.