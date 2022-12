Modena, Tesser: "Poli continuerà ad allenarsi con noi e a gennaio rientrerà"

Mister Tesser ha presentato così il match di domani tra Bari e Modena: “Il problema è il recupero. Prepararla è relativo, abbiamo parlato di cosa potrebbero fare loro, ma non ci sono altre verifiche da poter fare. Ho chiacchierato coi singoli per percepire lo stato di condizione. Con il tempo così ristretto non c’è tempo di prepararsi, è questione di testa e di energie nervose che ti devono dare qualcosa in più a livello fisico”.

Sul rientro di Gargiulo in gruppo e l’uscita di Poli: “C’è un regolamento, la società ha seguito il regolamento e Gargiulo si allena con noi da due settimane. Mi dispiace per Andrea ma ne eravamo tutti consapevoli. La situazione per obbligo sarebbe stata questa e il rientro è stato in questi tempi. Continuerà ad allenarsi con noi e vogliamo tenerlo in condizione perché a gennaio rientrerà in gruppo e sarà uno dei giocatori del Modena.

Su Paulo Azzi: “Devono sudare tutti per avere il posto, così anche Azzi. Ci sono situazioni anche a livello mentale: non sta passando il momento migliore. Gli è caduto il mondo addosso e sto cercando di aiutarlo a ritrovare serenità. E’ entrato due volte come attaccante per necessità, ma sta passando un momento particolare. E’ un giocatore forte e importante per noi quindi gli stiamo vicino e lo aiutiamo a riprendersi”.