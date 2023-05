Modena, Tesser: "Play off? Ci proveremo fino all'ultimo"

Alla vigilia di Benevento-Modena mister Tesser ha presentato l’incontro: “Il Modena giocherà anche l’anno prossimo in Serie B. La salvezza non ha cambiato niente, ci ha solo resi più tranquilli per questo finale di campionato. Devo ringraziare tutti per questo traguardo raggiunto. La bravura è stata di rimanere sempre in zona tranquilla, anche se il timore c’era. Penso che sia per noi un buon risultato”.

“La voglia è tanta, la squadra è stata bene in settimana e si è liberata dalla tensione, ma non dalla concentrazione. Lo spirito e la testa erano buone da parte di tutti. La squadra è in salute. Siamo consapevoli di aver ottenuto un importante risultato che per noi era un passaggio, sapevamo che se ci fosse stata la possibilità di ricercare altro avremmo dovuto crederci e provarci fino in fondo. Ci sono pochi punti in palio, ci sono squadre che hanno più punti di noi, ma dobbiamo provarci. Lo sapevamo e ce lo siamo detti”.

Ha commentato poi gli avversari: “Per il Benevento è stata un’annata disgraziata, per un organico con possibilità incredibili che avrebbe potuto lottare per il campionato, Ma il calcio può riservare sorprese. Cercheranno di chiudere nel miglior modo possibile e ce la metteranno tutta, quindi sarà importate quello che daremo noi, con determinazione fiducia e serenità maggiore per fare la partita. Non dobbiamo guardare al fatto che è l’ultima in classifica, è sempre il Benevento. Contestazione dei tifosi giallorossi? Non ci deve togliere concentrazione”.