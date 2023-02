Modena, Tesser: "Voglio vedere il massimo dalla mia squadra"

Alla vigilia di Brescia-Modena mister Tesser ha parlato in conferenza stampa: "I punti sono sempre importanti, danno fiducia, morale e muovono la classifica. Ho visto il giusto entusiasmo e molta concentrazione. Dobbiamo fare una grande prestazione noi, per portare a casa il risultato. Dobbiamo essere al meglio della nostra condizione mentale, non dobbiamo concedere nulla perché il Brescia è una squadra forte anche se sta passando un po’ di difficoltà. E’ stata tra primo e secondo posto per la prima parte di campionato e hanno valori. Non penso che Possanzini possa stravolgere la squadra, almeno inizialmente".

"Voglio vedere il massimo dalla mia squadra, che abbia la determinazione giusta per affrontare qualsiasi partita. Non sottovalutiamo nessuno. Non cambia nulla, la classifica è corta e dobbiamo dare continuità ai risultati che è l’unica cosa che porta ad un miglioramento della classifica. Modena-Cagliari? Quello che dovevo dire l’ho detto dopo la partita".

"Dispiacere per Ferrarini che si è fatto male dopo tre allenamenti, oggi avrà la visita medica. Per il resto nessun problema, ci siamo allenati con regolarità tutti quanti. Ionita si sta inserendo bene, parla il suo curriculum, ma è con noi da sette giorni, quindi abbiamo fatto pochi allenamenti insieme al momento. Ho due o tre situazioni in ballo tra cui decidere. Poli sta bene, sta ritrovando condizione".

"Non dobbiamo essere spensierati, ma sereni. Dobbiamo esserlo in ogni momento. Dobbiamo pensare sempre al nostro obiettivo, ma anche squadre che sono più in alto di noi parlano ancora di salvezza. La serenità ci deve essere, ma deve esserci anche determinazione, cattiveria e spirito di squadra feroce come abbiamo visto col Cagliari. Ne abbiamo da perdere, perché non fare il risultato significa poi arrivare in tensione alla partita successiva".