Modena, Tesser: "A Cagliari partita difficile, Azzi è a nostra disposizione"

Mister Tesser ha presentato il match di domani contro il Cagliari: “Sarà una partita difficile per la qualità tecnica dell’avversario. Il Cagliari è destinato a lottare per la promozione, ma le partite vanno giocate. L’importante per me è vedere che giochiamo il nostro calcio in fiducia con la giusta determinazione. Mi aspetto una buona prestazione, senza blackout o cali di tensioni. A Cagliari troveremo tanta gente particolarmente calorosa ma questo non deve farci prendere paura. Sono le sfumature che decidono le partite”.

Sulla formazione e sul mercato ha poi aggiunto: ”Abbiamo un paio di situazioni da valutare, ma entrambi i giocatori partiranno con noi e li valuteremo domani. Azzi? Alla fine tanto rumore per nulla, ora lui deve ritrovare la serenità ma non sarà un grosso problema, è sensibile ma positivo, sa che qui gli vogliamo tutti bene e ci darà una mano. Domani è con noi a disposizione. Entro stasera mi aspetto un nuovo arrivo per il reparto avanzato, un giocatore pronto per la B”.