Modena, Tesser: "Ai ragazzi chiedo equilibrio e concentrazione"

Alla vigilia del match in casa del Cittadella, mister Tesser ha parlato del momento della squadra e del cammino molto altelenante che sta compiendo in campionato: “Non c’è una lettura comprensibile per i nostri alti e bassi. Non abbiamo l’atteggiamento sbagliato, giochiamo le partite, commettiamo errori e veniamo puniti, ma a volte siamo noi a punire gli avversari. Non c’è nessuna situazione voluta; è anomala, ma fa parte del calcio. Io chiedo sempre equilibrio nelle due fasi quindi grande concentrazione su questo. Quasi tutti i gol presi sono stati a squadra schierata, questo vuol dire che commettiamo errori. La settimana scorsa ne abbiamo commessi due e abbiamo preso due gol. Se ci fosse una spiegazione sarei già corso ai ripari”.

L’allenatore gialloblù ha poi presentato il match di domani: “Non è uno scontro diretto, sicuramente una partita importante che dovrà servire per ribaltare il trend. Chiedo ancora più concentrazione e servirà agonismo molto elevato. Non dobbiamo essere secondi mai, sulle seconde palle, sui contrasti. Quando abbiamo vinto, i dati dicono che abbiamo vinto più contrasti. Questa è la strada seguire, abbiamo le nostre carte da giocare”.