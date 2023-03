Modena, Tesser: "Stiamo bene, ho un paio di dubbi di formazione"

Nella solita conferenza stampa alla vigilia della partita, mister Tesser ha parlato così dei canarini e degli avversari: "Non avremo problemi sotto l’aspetto fisico. De Maio ha una storia importante. Ha giocato meno, l’ultima volta è stata a Cittadella con la difesa 3, però si è sempre allenato bene e mi aspetto grandi risposte da lui. Spero che riesca a fare come i compagni una partita importante. Non è facile neanche per lui ma ha esperienza e qualità fisica per poter fare una buona partita. Ho piena fiducia in lui".

"Mi ero sbilanciato a dire quanto erano importanti queste tre partite, potevano dirci quale poteva essere il nostro futuro. Se avessimo fatto 4 punti ci saremmo avvicinati alla salvezza, così invece dovremo ancora guardarci le spalle. Magnino sta bene, ha recuperato bene e Poli sta facendo più fatica a livello fisico. Si è allenato oggi con la squadra".

"Il Como? È una squadra costruita con un potenziale importante, mi aspetto una partita molto aggressiva da parte loro, ma conta più quello che mi aspetto dai miei, cioè una buona partita e una reazione importante. Non dobbiamo avere tensioni".

"Ho un dubbio in attacco, guarderò anche per quanto riguarda il recupero i dati del GPS, alcune rotazioni ci potrebbero essere. Renzetti ha fatto una buona prestazione, la sua capacità di far correre la palla e dare le letture è sempre positiva. Fa fatica a fare tre partite in pochi giorni. A distanza di una settimana lo confermerei sicuramente, oggi devo valutare i dati per vedere la condizione fisica. Come Poli fa fatica a recuperare, va fatta questa valutazione".