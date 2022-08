Modena, Tesser: "Ci siamo abbassati troppo, loro rivitalizzati dal gol"

Dopo la sconfitta di Cosenza mister Tesser appare stanco e dispiaciuto ed esprime la sua preoccupazione per i due risultati: “Quando si fanno prestazioni buone e si raccolgono zero punti, bisogna preoccuparsi. In Serie B è fondamentale partire bene per non perdere fiducia e per mettere in tasca punti importanti per quando arriveranno momenti di difficoltà. Non meritavamo di perdere nemmeno stasera, anche se non tolgo niente agli avversari. Abbiamo dominato nel primo tempo senza rischiare niente, poi loro si sono rivitalizzati col gol e noi ci siamo abbassati troppo”.