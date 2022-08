Modena, Tesser: "A Cosenza con personalità e coraggio"

Mister Tesser ha presentato la trasferta di domani sera a Cosenza: “E’ stata una buona settimana di lavoro, a parte qualche acciacco che ci siamo portati dietro. Abbiamo analizzato la partita con il Frosinone, sia le cose negative che quelle positive. Non ci deve mancare l’aspetto caratteriale e di entusiasmo. Per molti era la prima in B e abbiamo fatto vedere buone cose soprattuto nel secondo tempo quando li abbiamo schiacciati nella loro metà campo. La B è difficile, bella e tosta e devi essere sempre al 100% perché se sei sotto al potenziale rischi molto. Il Cosenza è simile al Frosinone, gioca con un 4-2-3-1 molto aggressivo e abbina giovani ed esperti quindi mi aspetto una gara intensa e giocata bene. Le seconde palle saranno importanti. Mi aspetto che la mia squadra giochi con personalità e coraggio, non c’è motivo che non ci siano questi aspetti e sarebbe grave se non ci fossero”.