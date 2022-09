Modena, Tesser: "Abbiamo saputo soffrire, c'è tanto rammarico per il risultato"

“E’ stata una partita in linea con le altre prestazioni”, ha detto mister Tesser ai microfoni di TvQui dopo la sconfitta di ‘Marassi’ contro il Genoa. “La squadra è stata più continua nei 90’, più alla ricerca del gioco. Abbiamo saputo soffrire nel primo tempo, abbiamo concesso ma non tantissimo, abbiamo avuto le nostre occasioni importanti, loro hanno fatto solo un tiro. Il rammarico è di aver preso un gol al 44’ da un giocatore acciaccato. Poi nel secondo tempo avremmo meritato il pareggio”.

“C’è tanto rammarico perché i ragazzi non meritano questa classifica e abbiamo dei tifosi fantastici, oggi sembrava di giocare in casa. Non meritiamo questo ma ne dobbiamo prendere atto. Le soste possono servire per lavorare e per recuperare qualche giocatore, oggi devo fare i complimenti ad Armellino che si è sacrificato pur non essendo al meglio. Abbiamo tante situazioni da recuperare e cose che ci stanno andando un po’ contro, ma non ci piangiamo addosso”, ha concluso l’allenatore canarino.