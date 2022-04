Modena, Tesser: "Alcuni devono stare nel loro brodo, a noi i tortellini"

Domani si gioca a Gubbio, alle 21, di fronte a oltre mille tifosi canarini che affronteranno in un giorno feriale una delle trasferte più lunghe dell’anno per assistere a quella che è l’ultima trasferta e anche la più importante, dal momento che una vittoria consegnerebbe la matematica promozione al Modena, indipendentemente dal risultato della Reggiana che giocherà invece in casa contro l’Entella. Questa mattina mister Tesser ha presentato la partita a cui lui dovrà assistere dalla tribuna essendo squalificato: “Mi dispiace non poter essere lì con i ragazzi, ma tornerei ad esultare allo stesso modo. I ragazzi sanno bene quello che devono fare, senza ‘braccino corto’, con la mentalità giusta e la voglia di giocare e divertirsi. Dovremo fare una grande partita, con il massimo rispetto per il Gubbio”.

Sulla formazione ha svelato: “Sulla destra giocherà Ciofani, anche se Oukkhada è un ex e ha fatto sempre molto bene. Al centro dovrebbe esserci Silvestri anche se ha avuto un po’ di febbre in settimana, mentre Bonfanti non sarà della partita perché è affaticato dopo l’entrata in campo dell’altra sera. I cambi hanno portato freschezza, ma in questa fase conta tanto anche l’esperienza”.

Saranno oltre mille i tifosi presenti: “E’ incredibile pensare che ci seguano così tante persone per una trasferta lunga e in orario serale in mezzo alla settimana. Questo è l’amore che abbiamo visto anche sabato in casa per la città e la provincia per la loro città. Questa deve essere una motivazione in più per dare tutto per queste persone che fanno sacrifici per esserci e vogliamo regalare loro una grande soddisfazione”.

In settimana qualcuno, dall’altra parte del Secchia, ha parlato di fortuna per i risultati del Modena e Tesser ha risposto così: “Meglio essere fortunati che sfigati. Non penso che conquistare quattordici vittorie di fila sia solo merito della fortuna. E’ meglio lasciarli nel loro brodo, che a noi va bene così ci mangiamo i tortellini“.