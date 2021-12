Modena, Tesser: "Il record è solo una conseguenza, ci interessano i tre punti"

Annuncia che non ci saranno cambiamenti nella formazione rispetto a quella scesa in campo contro la Pistoiese mister Tesser. Alcuni giocatori stanno recuperando ma l’allenatore gialloblù ritiene che debbano lavorare ancora con la squadra prima di poter rientrare per dare il massimo: “Ogni sfida ha bisogno di vari giorni per essere preparata al meglio, perciò chi rientra deve prima lavorare con la squadra almeno un paio di settimane”.

Bonfanti sarà in panchina, ma “entrerà solo in caso di estrema necessità - ha detto il mister canarino alla vigilia del match contro l’Imolese -. Giovannini sta meglio, ma non vogliamo rischiarlo. Anche Ogunseye si sta allenando, e speriamo di averlo a disposizione la prossima settimana, stesso discorso per Pergreffi, che sta migliorando molto velocemente. Silvestri dovrebbe recuperare prima di Natale”.

Il match di domani sarà la trasferta in casa dell’Imolese che arriva da tre sconfitte consecutive e ha conquistato solo un punto nelle ultime cinque partite, quindi avrà grande voglia di riscatto “L’Imolese è una buona squadra, molto offensiva e sarà una trasferta difficile come lo sono tutte in questo campionato. Dipenderà solo da noi e da come entreremo in campo, con grande voglia e lottando su ogni pallone. Dovremo avere la compattezza che siamo riusciti a creare dopo le prime difficoltà iniziali: questa è diventata la nostra arma in più, oltre al fatto che facciamo meno errori in mezzo al campo”.

Il discorso ‘record’ non impressiona Tesser: “Dobbiamo pensare ai tre punti, quello è il nostro obiettivo. Il record di vittorie consecutive sarebbe solo una conseguenza. A seconda di come si metterà la partita vedrò se inserire Ponsi che ha centimetri o Maggioni che ha più velocità. Ciofani non ha fatto tante volte il centrale in carriera, ma è un giocatore molto esperto che si applica e lavora tanto sui movimenti anche in settimana”.