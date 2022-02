Modena, Tesser: "Organico al completo, pensiamo solo a fare bene"

Serie C

E’ un Modena che cambia prospettiva dopo la partita vinta contro il Cesena: non si deve guardare più di fianco, ma alle spalle. Questo potrebbe portare ancora più pressione, ma i canarini hanno dimostrato di saperla gestire egregiamente e di essere una realtà veramente solida. Domani i gialloblù giocheranno al ‘Porta Elisa’ di Lucca, mentre la Reggiana ospiterà il Pescara lunedì sera. Ma la testa deve rimanere sul campo di gioco: “Non credo ci saranno cali di tensione perché affronteremo una partita difficile con un’avversaria che esprime un buon calcio - ha detto Attilio Tesser presentando il match di Lucca alla vigilia -. Questa partita è importante, ma lo saranno tutte da qui alla fine”.

Sembrano finiti i problemi con l’infermeria: “I miei calciatori stanno tutti bene e avrò a disposizione l’organico al completo, io e il mio staff abbiamo visto dai numeri che i calciatori sono a posto e pronti per la partita di domani. Avremo davanti a noi un periodo molto intenso, fatto di tante partite ravvicinate, ognuno di noi deve pensare solo a fare bene senza guardare a come si comportano agli altri. Lo spirito del Modena non deve cambiare, ma rimanere lo stesso che ha contraddistinto questa squadra dalla prima giornata fino ad ora. Abbiamo vissuto una settimana quasi normale, i ragazzi hanno recuperato le forze e domani dovranno dimostrare il proprio valore sul campo della Lucchese”.