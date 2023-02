Modena, Tesser: "Domani partita importantissima"

Alla vigilia del match contro l’Ascoli, mister Tesser ha presentato il match e gli avversari: “La prestazione fatta a Reggio Calabria, contro una squadra con qualità assoluta, ci deve dare fiducia, ma non ci culliamo su questo. Abbiamo bisogno di punti e domani con l’Ascoli sarà una partita importantissima. Dobbiamo muovere la classifica e giocare in fiducia. Cerchiamo di fare ancora di più, alzare l’asticella della prestazione e della cattiveria. Il clima che si era creato attorno alle ultime partite ci aveva dato qualcosa in più, ma per noi non esistono squadre più o meno importanti, si gioca sempre per i tre punti”.

“Tutti sono importanti dentro ad una rosa, non si può giocare in 25. La rosa ampia ti dà più scelte, ma non avevo bisogno di risposte da nessuno. L’Ascoli è in salute, arriva da due vittorie e un pareggio, è una squadra solida. Siamo due squadre speculari, la parte tattica conta, ma ci saranno molti duelli individuali e chi li vincerà avrà più probabilità di fare il risultato”.