Modena, Tesser: "Forse sbaglio, ma lo faccio col cuore"

Mister Tesser in conferenza stampa ha parlato della settimana che è seguita alla sconfitta per 5-0 subita a Venezia e ha fatto il punto della situazione in vista dell’impegno di domani contro il Bari: “Non è stato semplice riprendere, specialmente il primo giorno. Il morale non era dei migliori, però l’unica cosa da fare era fare un’analisi e un’ammissione di colpa, poi da martedì essere concentrati sull’obiettivo di pensare alla partita di Bari. Guardare indietro aiuta a non commettere più gli stessi errori, ma bisogna andare avanti”.

“Non eravamo brillanti, il primo tempo non era stato sufficiente, ma avevamo avuto l’opportunità di fare l’1-1. Non avevamo energie nervose e mentali. Di conseguenza si faceva fatica a cambiare la partita. Fisicamente stiamo bene, sembravamo una squadra impaurita nella ripresa. Come non mai siamo stati in difficoltà. E’ come sparare sulla croce rossa”.

Sugli avversari ha aggiunto: “Il Bari è propositivo, ma ha la capacità di chiudersi bene nella propria metà campo cercando la ripartenza con giocatori molto veloci davanti. Sarà importante interpretarla bene domani, dovremo rientrare senza paura e senza timore in partita. Dobbiamo ritrovare il miglior Modena possibile. Il Bari è terzo in classifica, punta alla promozione, ha grande solidità ed esperienza. Gioca in velocità e ripartenza e sulle ali dell’entusiasmo”.

Sulla formazione: “Falcinelli non è a disposizione, tutti gli altri sono convocati anche se c’è una situazione particolare da verificare per capire se il giocatore potrà essere in partita; un giocatore che ha avuto grande continuità non si è allenato in questi due giorni. Oggi ho visto sul campo una rifinitura di altissimo livello, sono fiducioso per domani.

Infine si è tolto qualche sassolino: “In Italia 60 milioni di commissari tecnici, l’allenatore non capisce mai niente. Posso anche sbagliare, ma sbaglio sempre con il cuore e penso sempre a fare il bene del Modena. Quando smetterò voglio andare anche io in televisione a bastonare tutti e a insegnare il calcio. Quando abbiamo fatto delle belle prestazioni nessuno ha avuto da ridire su chi ha giocato e sono gli stessi che hanno giocato a Venezia. Chi entra anche solo pochi minuti è utile, sta crescendo in questo modo, e gioca per la maglia del Modena. Qualsiasi formazione giochi, penso sempre sia la migliore per il Modena”.