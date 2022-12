Modena, Tesser: "Gargiulo sta meglio, ma non sarà titolare"

Alla vigilia di Modena-Benevento, mister Tesser ha parlato in conferenza stampa per presentare questo match inedito: “Dobbiamo essere squadra e avere la consapevolezza di dover reagire con lucidità alla sconfitta di Bari, non con frenesia e ansia. Deve esserci in noi la voglia di tornare importanti. Lavoriamo cercando di fare il meglio possibile. Spesso commettiamo errori prevalentemente individuali, a volte anche di squadra e a Bari di generosità, perché cercavamo di riconquistare subito in avanti un risultato positivo.

“Qualche minimo problemino di acciacchi non manca mai, ma saranno tutti a disposizione. Devo verificare oggi qualcosa in allenamento. Cittadini è stato a riposo precauzionale oggi, ma non ci fa pensare che possa essere in difficoltà domani. Gargiulo sta sempre meglio, ma è stato assente per tanto tempo e potrà giocare qualche minuto, ma non titolare. E’ un giocatore importante per noi, ma gli serve ancora qualcosa per entrare in condizione. Azzi ha avuto qualche sprazzo dei suoi contro il Bari, è a disposizione, si sta piano piano ritrovando e vediamo se ci darà una mano importante nelle prossime partite. Magnino e Armellino hanno bisogno di rifiatare, ma ad oggi non ho grandissime scelte dato che Gargiulo non è pronto dall’inizio”.

“Il Benevento è una squadra importante, ha una rosa molto competitiva. Solo un paio di ragazzi non hanno mai fatto la categoria, gli altri sono molto esperti. Hanno qualità, ma in tutta sincerità penso che dobbiamo concentrarci su di noi. Sta a noi non sbagliare. Per me esserci vuol dire vedere una squadra che lotta e spinge forte, al di là del risultato. Speriamo di regalare una vittoria nell’ultima partita interna, ci darebbe una bella classifica e sarebbe bello lasciarsi così. Siamo concentrati su questo e ci teniamo”.