Modena, Tesser: "Spero che partiremo subito forti sotto alla nostra Curva"

Mister Tesser ha presentato così il match di domani contro il Cagliari: “Spero che saremo arrembanti sotto alla nostra curva da subito, con lo spirito che serve per fare bene e giocare bene a calcio. Entrambe domani ci giocheremo la partita per dare il meglio e vincere. Il Cagliari vorrà fare la partita, è costruita per essere davanti. L’ultima trasferta a Cittadella ha portato un pareggio, ma facendo la partita su un campo difficile. E’ una squadra aggressiva che verrà a cercare di vincere”.

“Domani abbiamo la rifinitura e farò delle scelte. Poli sta migliorando, era reduce da un infortunio e l’ho visto bene. Sono le valutazioni che si fanno fino in fondo. E’ stata una settimana corta, ma abbiamo lavorato nel miglior modo possibile. Strizzolo ha fatto bene, una partita più che sufficiente, anche Bonfanti e Diaw stanno bene, quindi dovrò ancora riflettere fino all’ultimo sulla scelta. Non è solo chi parte che può determinare la partite”.

“Non sono sorpreso dal mercato, ringrazio i due ragazzi che sono usciti, Piacentini e Gargiulo, soprattutto per quello che ci hanno dato. Ionita e Ferrarini hanno tanto da dare, quindi penso che ci daranno una mano. Saranno tre mesi impegnativi per tutti. Ionita è arrivato da un periodo di continuità, l’impressione è stata ottima. Ferrarini non gioca da un po’ di tempo, ma ha un fisico che gli permette di tornare in condizione velocemente”.