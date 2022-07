Modena, Tesser: "Sono soddisfatto della rosa, domani impegno importante"

Domani arriva il tanto atteso debutto ufficiale dei canarini che ospiteranno al ‘Braglia’ il Catanzaro per il primo turno di Coppa Italia. Mister Tesser ha parlato alla vigilia dell’incontro soffermandosi inizialmente sulla rosa e sulla preparazione fatta fino a questo momento: “Sono soddisfatto di come abbiamo lavorato fino ad ora e della rosa che mi è stata messa a disposizione. Battistella e De Maio completano in maniera quasi definitiva l’organico quindi possiamo prepararci bene in questi 15 giorni che ci separano dalla prima di campionato. Partivamo da un’ottima base di conoscenza, gli ultimi arrivati sono leggermente più indietro, però la squadra sta bene”.

Sull’impegno di domani e sugli avversari di giornata ha detto: “Abbiamo un impegno di Coppa Italia importante e cercheremo di dare il meglio con la consapevolezza che dobbiamo farci trovare pronti per il campionato. Il Catanzaro è una squadra ambiziosa che già l’anno scorso ha centrato i play off perdendo ai supplementari col Padova e punta ancora a salire. E’ una squadra di qualità e valore tecnico, abbiamo grande rispetto e come sempre tocca a noi dare il massimo. La prima è sempre particolare, ma giochiamo in casa con i nostri tifosi e sono già stati venduti tanti biglietti. Troveremo il terreno di gioco nuovo che visto da fuori è molto bello e lo testeremo domani”.