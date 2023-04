Modena, Tesser: "Il Cittadella ha qualità e non fa giocare gli avversari"

Mister Tesser ha presentato la partita che si giocherà domani tra Modena e Cittadella alla vigilia del match: “E’ un momento duro, importante, dobbiamo fare punti e muovere la classifica. Dobbiamo limitare le cose negative e avere fiducia in noi perché di cose buone ne abbiamo fatte. Penso che sarà una partita molto agonistica, sulle seconde palle, ma le qualità le abbiamo sia noi che loro e quando è così l’intensità andrà combattuta”.

Poi sugli avversari ha aggiunto: “E’ la squadra che fa più falli del campionato, rappresenta una grande realtà, giocano in maniera aggressiva e non ti fanno giocare. Dobbiamo andare più forte di loro e sbagliare molto poco in mezzo al campo. Giocando con fiducia e determinazione”.

La situazione degli infortunati è migliorata, ma non del tutto: “Purtroppo Cittadini non è a disposizione, recuperiamo a sorpresa Ionita e anche Diaw anche se non ha fatto molto lavoro con noi, ma viene in panchina, così come Ferrarini. Un mini recupero c’è stato, non come avrei voluto, ma almeno un altro attaccante in panchina ce l’ho. Ponsi sta bene, ha avuto qualche problemino anche ad inizio settimana ma è pienamente a disposizione”.