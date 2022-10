Modena, Tesser: "Giochiamo in fiducia, il Como ha valori altissimi"

Alla vigilia del match tra Modena e Como, mister Tesser è intervenuto nella consueta conferenza stampa della vigilia presentando l'incontro: “Sarà la prima di tre partite in una settimana, ma noi siamo concentrati solo sulla partita impegnativa col Como, squadra di grandi valori tecnici costruita per essere davanti a giocarsi almeno i play off. Ha tanti nomi importanti da Fabregas a Cutrone, Mancuso, Cerri e Baselli in mezzo al campo, tutti giocatori di massimo livello. Facciamo lo stesso campionato e dobbiamo avere la stessa determinazione e la coscienza dei nostri mezzi, giocando in fiducia e non in presunzione”.

“Chi entra dalla panchina sa di essere importante e che non è assolutamente un demerito: i cinque cambi valgono più del modulo. Il campionato è molto bello, qualitativo, con società serie e si sta evidenziando un grande equilibrio perciò la concentrazione deve essere massima andando sempre in cerca dell’episodio. Bisogna poi essere bravi a finalizzare. L’equilibrio sarà costante per i valori alti delle squadre di questa stagione”, ha chiuso l'allenatore canarino.