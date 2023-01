Modena, Tesser: "Non dobbiamo pensare che sarà una partita facile"

Alla vigilia del delicato match tra Modena e Cosenza, mister Tesser ha parlato in conferenza stampa: “E’ meglio non cadere nella trappola psicologica di giocare contro l’ultima. Sarebbe un errore clamoroso. Già da lunedì parlando dell’importanza della gara ci siamo detti di non sottovalutarla. Spero che nessuno la pensi così. Il Cosenza verrà qua a giocarsela a viso aperto, noi commettiamo alcuni errori e per questo dovremo cercare di non commetterne e di dare il meglio di noi. Dobbiamo farlo per noi, per i tifosi e per la classifica”.

Sugli avversari ha aggiunto: “Guardando il Cosenza, nelle ultime tre partite, ho visto una squadra che subiva gol contro il Cagliari solo su calcio piazzato e ha avuto anche più occasioni degli avversari. Loro hanno un’identità tattica precisa e con i nuovi innesti non cambierà molto. Giocheranno nella stesso modo, come giocava Viali anche negli scorsi anni. Dovessero esserci varianti tattiche dovremo essere in grado di affrontarle”.