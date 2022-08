Modena, Tesser: "La Serie B è così: appena sbagli, paghi"

Dopo la sconfitta subito in casa contro il Frosinone, mister Tesser ha parlato esprimendo rammarico per le occasioni sprecate nella ripresa: “Speravamo di ripetere la prestazione di lunedì contro il Sassuolo, ma non ci siamo riusciti, almeno nel primo tempo. I primi quindici minuti sono stati equilibrati poi hanno preso loro la partita in mano e noi non siamo riusciti ad avere un buon collegamento tra i reparti e abbiamo fatto fatica. Hanno rotto l’equilibrio con il gol e fino a qual momento non c’erano state occasioni importanti. Nel secondo tempo siamo partiti meglio e le occasioni grosse le abbiamo avute noi, avremmo forse meritato il pareggio nell’economia generale della partita. Un po’ ha pesato all’inizio l’inesperienza. Ad inizio secondo tempo i cambi a centrocampo ci hanno dato linfa nuova e abbiamo fatto meglio. Abbiamo avuto alcune azioni pericolose, soprattuto con Tremolada e c’è un po’ di rammarico e di amarezza. In Serie B se sbagli paghi subito. Ora dobbiamo rialzarci e pensare alla prossima settimana. Azzi? Un po’ di tensione in più c’era, però nella ripresa ha fatto bene, ci dà una mano importante e le qualità le ha tutte”.