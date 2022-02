Modena, Tesser: "Domani partita intensa, Montevarchi aggressivo"

Si torna ancora in campo dopo appena tre giorni dal match pareggiato a Lucca e mister Tesser ha presentato la gara di domani sera, ore 18, contro il Montevarchi: "Il recupero fisico è abbastanza buono, in giornata vedremo i dati dell'allenamento di questa mattina ma sembra che stiano tutti bene. Contro il Montevarchi mi aspetto una partita ancora più intensa rispetto a domenica, loro hanno un modo di giocare più aggressivo rispetto alla Lucchese. Aggrediscono alti e giocano sempre in ripartenza. Siamo consapevoli che oggi tutte le squadre vengono a combattere contro di noi e sono tutte squadre organizzate. Noi dovremo fare bene la fase di possesso per mettere in difficoltà gli avversari. Se sbagliamo scelte tecniche e passaggi, lasciamo la palla a loro ed è pericoloso, dobbiamo migliorare negli ultimi 25 metri".

"Abbiamo fatto molto bene a Chiavari, anche con la Reggiana nel secondo tempo stavamo giocando bene, ma stiamo riempiendo un po’ meno l’area di rigore, cosa che prima riusciva meglio. Ci sono anche gli avversari e una parte di merito va anche a loro. Comunque non ci sono state partite in cui non abbiamo creato le nostre palle gol. Facciamo gol prevalentemente su palle inattive? Non siamo gli unici che fanno gol su rigore, è la normalità fare gol sui calci piazzati, anzi altre ne fanno molti più di noi e dovremmo finalizzare molto di più sulle palle inattive. Poi dobbiamo sicuramente rifinire meglio nella costruzione e nella finalizzazione. Quello che i ragazzi stanno facendo è straordinario perciò proseguiremo così con l’atteggiamento che è quello giusto. Il nostro atteggiamento tattico non cambierà, anche se a partita in corso apportiamo dei cambiamenti".