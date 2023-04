Modena, Tesser: "Dobbiamo fare una partita ad altissimi livelli"

Squadra in casa

Domani si gioca il derby tra Modena e Parma e mister Tesser ha presentato l’impegno: “Il clima era già buono e sarà buono, ma il buon clima non vuol dire diminuire la concentrazione e la consapevolezza della posta in palio. Dobbiamo arrivare bene alla partita di domani, con la giusta autostima e fiducia. Dobbiamo fare una partita ad altissimi livelli contro una squadra di massimo livello. Il Parma gioca un altro tipo di calcio rispetto al Perugia. I crociati hanno fisicità e tecnica, dobbiamo essere attenti. La partita l’abbiamo preparata speriamo bene e vedremo i frutti in campo”

“Il Modena deve avere grande determinazione e compattezza tra i reparti. Non dobbiamo subire il loro gioco. Dobbiamo essere propositivi e credere di poterli mettere in difficoltà. La classifica è ancora molto corta, ci sono tante squadre in pochi punti e serve massima concentrazione. Abbiamo una partita particolarmente difficile, il Parma insieme al Genoa è tra le squadre con la rosa più ampia di tutta la Serie B. All’andata abbiamo vinto con merito e cerchiamo di ripeterci”, ha chiuso il tecnico canarino.