Modena, Tesser: "Perugia? Classifica bugiarda, hanno grandi valori"

Alla vigilia di Modena-Perugia, mister Tesser ha parlato come al solito in conferenza stampa per presentare il match e parlare del momento della squadra: “Ci sono tre punti in palio e abbiamo il dovere di provare a vincere e fare più punti possibili come mentalità e anche per la classifica. Di fronte avremo un avversario molto ostico, più di quanto dica la classifica. Noi sappiamo il valore tecnico che hanno, non ci interessa che sia ultimo o perché. Abbiamo vinto con la Reggina prima e con la Ternana, non è la classifica che fa testo. Dobbiamo essere bravissimi a interpretarla bene, con grande cuore, più fame, cattiveria e determinazione dell’avversario.

Ha parlato poi del modulo: “In settimana si provano tante cose, ma non si vince col sistema di gioco. Si vince con le motivazioni, con la compattezza del gruppo e dell’ambiente. Il sistema di gioco è tutto relativo. Noi da un anno e mezzo di risultati positivi ne abbiamo fatti tanti, ma si guarda indietro solo per imparare dagli errori. Abbiamo fatto bene col nostro sistema di gioco contro tantissime squadre quindi i cambiamenti possono esserci ma non è per quello che facciamo punti o meno. Io ho la linea ben chiara in testa e non ho nessun problema sia che si giochi a tre o che si giochi a quattro”.

Sulla situazione dei singoli poi ha aggiunto: “Devo verificare un paio di giocatori. Abbiamo avuto problemi che hanno tutte le squadre e anche noi ce li portiamo dietro. Qualche acciacco lo abbiamo avuto, ma domani convocheremo tutti, tranne Panada. Gli altri stanno tutti bene e ho l’imbarazzo della scelta. Armellino sta meglio, anche se non è al massimo della condizione. E’ un giocatore importante di cui ho grande stima e su cui faccio grande affidamento. Deve trovare un po’ di condizione. Falcinelli è recuperato completamente ed è a disposizione. Bonfanti brucia molte energie nervose prima della gara e per fare bene deve essere al massimo e spingere, ma a volte si deve trattenere per evitare problemi. Deve avere coraggio, serenità e tranquillità, perché è un giocatore veramente forte e questo gli farebbe bruciare meno energie. Oggi il calcio è fatto di velocità e intensità e sono le caratteristiche che tutti i giocatori devono avere”.