Modena, Tesser: "Stiamo bene, metteremo in campo l'adrenalina positiva"

Siamo arrivati alla vigilia del decisivo match tra Modena e Pontedera. L’attesa è altissima, ma mister Tesser appare tranquillo e sereno nel parlare della partita più importante dell’anno: “La squadra sta bene, sia fisicamente che mentalmente. Abbiamo lavorato in settimana con grande serenità e mettendo in atto tutte le cose che vorremmo fare in partita. Giornate del genere non sono ‘normali’, ma alla fine la partita è sempre uno scontro di 90’ contro un avversario. Noi dovremo solo mettere in campo la nostra forza e l’adrenalina, quella positiva, che inevitabilmente sale in circostanze come questa”.

Sulla formazione: “Non importano i singoli che giocheranno, quelle sono chiacchiere che si fanno a fine partita; noi abbiamo dimostrato che chiunque abbia giocato ha fatto bene perché il nostro valore sta soprattutto nel gruppo e sarà così anche domani. Il Pontedera è una squadra che verrà a giocarsela a viso aperto, così come ha fatto nelle ultime uscite perciò dovremo stare attenti”.