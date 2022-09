Modena, Tesser: "Abbiamo studiato gli avversari, ma non ci dobbiamo snaturare"

Alla vigilia di Modena-Reggina mister Tesser ha sostenuto la rituale conferenza stampa: “Dal punto di vista mentale dobbiamo avere fiducia e la forza di volerci giocare la partita, sarà importante e non dobbiamo farci condizione dalle tensioni perché sarebbe deleterio. Ci siamo allenati bene, siamo in salute e domani mi aspetto una buona prestazione. I tifosi ci sostengono sempre, un po’ di tensione in più la abbiamo, ma loro ci aiuteranno”.

“Abbiamo provato il nostro 4-3-1-2, il 4-3-2-1 e anche il 3-5-2, ma soprattutto dobbiamo saper tenere il campo, abbiamo fatto un lavoro tattico intenso la settimana scorsa. Terremo in conto il loro sistema di gioco, ma non dobbiamo snaturarci. Siamo consapevoli della loto forza e non sono primi in classifica a caso, dobbiamo essere bravi a limitarli ed essere propositivi. Poli è un giocatore di esperienza che ha giocato a livelli altissimi e può dare tanto a livello tecnico ma anche di personalità in campo e fuori”.

“La Reggina gioca bene, è molto offensiva e aggressiva, fa una linea di centrocampo a cinque difficile da superare e ripartenze velocissime. Rientrano Gerli e Pergreffi, esce Cittadini che è arrivato con un problema muscolare dalla nazionale, oltre alla botta al naso. Armellino ha un problema che si porta avanti ma si è allenato bene e stringe i denti. A centrocampo giocheranno Armellino e Magnino, per dare anche esperienza in più. Ho pochi dubbi sulla formazione, l’unico è il ballottaggio tra Oukhadda e Coppolaro Voglio un Modena attento e propositivo”.