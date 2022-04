Modena., Tesser: "Siamo forti, lo dicono i numeri. Col Pontedera non deve esserci partita"

Ha parlato mister Tesser dopo il pareggio di Gubbio e in vista della settimana di lavoro che porterà alla decisiva partita contro il Pontedera: “Penso che stiamo sprecando più energie nervose che fisiche, anche se chiaramente molti giocatori hanno fatto tanti minuti e possono essere stanchi anche fisicamente. L’aria di festa non ha influito, sabato scorso abbiamo vinto in casa davanti a tutti i nostri tifosi. Le 1300 persone arrivate al ‘Barbetti’ dovevano essere una risorsa, noi sappiamo benissimo che non era tutto fatto, ma trovavamo una squadra in salute che sta vincendo da qualche partita, sapevamo che non era già vinta. Avrei messo la firma ad inizio campionato di arrivare in queste condizioni, ma siamo consapevoli di giocarci la stagione”.

“Tremolada ha sempre dato il suo contributo, ieri era meno brillante e qualitativo. Non era in giornata ed è stato sostituito. Quando gira lui, gira tutta la squadra. Abbiamo battuto tanti angoli e punizioni, ma non abbiamo concretizzato; rivedendo però le immagini, le occasioni ci sono state, ma è mancata la zampata finale. Abbiamo fatto pochi gol su calcio piazzato e non va bene perché abbiamo ottimi calciatori per tirarli e anche bravi giocatori su gioco aereo. Ci mancano molto i gol su punizione diretta, parlando di calci piazzati, e dovremo migliorare. Tremolada ieri ha sbagliato troppo, non era in buona giornata come altri compagni. C’è stato infatti i cambio perché non ce la faceva più. Alla fine abbiamo fatto la scelta di avere più potenziale offensivo”.

“Mi è già successo di giocarmi tutto all’ultima giornata, alla Cremonese abbiamo vinto con gol di Scarsella all’87’, se arriva un po’ prima meglio, ma anche all’87’ sottoscrivo lo stesso. Il Gubbio ha fatto meglio di noi per gran parte della gara, veloci e propositivi. Siamo migliorati nel secondo tempo salendo un po’ di intensità, cosa che non avevamo avuto nel primo tempo. Noi abbiamo tirato troppo poco, ma a Gubbio hanno perso anche la Reggiana e il Cesena. Forse noi eravamo fin troppo motivati e abbiamo giocato con la tensione sprecando troppe energie nervose”.

“Ansia non ne abbiamo, abbiamo sicuramente tensione, ma abbiamo fatto cose straordinarie. Siamo forti e primi con 85 punti, punto e a capo. Questa settimana è particolare, ma ci troveremo lunedì col sorriso e concentrazione per fare allenamento, ci prepareremo bene e arriveremo a sabato sereni. Penso che abbiamo una chance importantissima, era un sogno e un obiettivo di inizio stagione e ora siamo lì a giocarcelo. Io predico solo serenità perché siamo forti, le polemiche e le chiacchiere le lascio fuori. Avremo un pubblico straordinario che ci trascinerà in avanti. Dobbiamo entrare in campo col Pontedera e non deve esserci partita. Fiducia cattiveria determinazione e umiltà, che si sposa comunque con entusiasmo e convinzione e con ‘siamo forti’ perché lo dicono i numeri”.

“La tensione capita anche alle Nazionali e ai top club in Champions League. Siamo stati tante volte di fronte a situazioni di tensione e dobbiamo riprendere e avere la forza di guardare partita per partita guardando avanti con fiducia. Siamo lì davanti e ce la giochiamo, tutti vorrebbero essere nelle nostre condizioni oggi. Non si può sbagliare e basta, cercheremo di rispondere sul campo. Se avessimo sbagliato un’altra partita qualsiasi di quelle che abbiamo vinto, ora saremmo a rincorrere; queste sono partite particolari e serve sangue freddo per gestire le emozioni. Non dobbiamo sbagliare gli approcci, questo è fuori discussione. Io porterò serenità e tranquillità alla squadra. E’ stato un campionato veramente particolare”.