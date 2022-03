Modena, Tesser: "Parlerò coi giocatori per capire la loro condizione, devono essere sinceri"

Si torna in campo già domani sera per affrontare il Siena al ‘Braglia’ e mister Tesser dovrà valutare attentamente la formazione perché d’ora in poi è vietato sbagliare: “Avrò pochissimo tempo per valutare la condizione dei giocatori dopo una partita dura sul sintetico di Carrara. Silvestri sta bene, Azzi dovrebbe tornare sulla sinistra, mentre Mosti rimarrà a riposo perché preferisco tenerlo come arma in più a partita in corso. Armellino sarà della partita, così come Tremolada che ha rifiatato sabato”.

Sugli avversari poi ha aggiunto: “Dal Siena mi aspetto che voglia provare ad attaccare fin dai primi minuti, quindi noi dovremo avere l’atteggiamento giusto. Tutte le partite saranno importanti in questo finale di campionato, ma non decisive; se vinceremo domani, poi mancherà una partita in meno e così via, senza guardare cosa faranno i nostri avversari”.