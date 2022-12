Modena, Tesser: "Bonfanti sta bene, non dobbiamo avere cali di tensione"

Mister Tesser ha presentato il match infrasettimanale che di giocherà domani tra Modena e Venezia: “Sarà una partita importante tra due squadre che arrivano da risultati positivi. Sarà difficile e intensa a livello mentale e anche importante a livello numerico. La fase difensiva è certamente un dettaglio da limare, ma può voler dire che non siamo una squadra sparagnina, se porti a casa un gol in più degli avversari hai sempre ragione. E’ chiaro che dobbiamo migliorarci, ma la compattezza di squadra ci ha dato grande solidità. Cerchiamo di fare ancora bene in fase offensiva e di migliorare sempre di più la fase di non possesso. Poi ci sono anche le qualità degli avversari”.

“Questa è una settimana atipica, abbiamo fatto due allenamenti per preparare la partita. Bonfanti inaspettatamente ha rallentato prima di Ferrara, non si sentiva sicuro a sensazioni muscolari sue, non evidenziate da risonanze. Oggi si è allenato regolarmente e domani giocherà se sarà convinto. Marsura è un giocatore di qualità importanti che non sempre riesce ad accendersi e sarebbe un giocatore da tenere in considerazione anche per partire dall’inizio, non come prima punta, ma possiamo vedere anche Falcinelli in quella posizione. Io confido comunque che giochi Bonfanti”.

“Coppolaro si è allenato oggi, domani viene in panchina ma ha avuto un’influenza pesante e non sarà in campo dal primo minuto. Per i cambi c’è tempo di vedere partita per partita, non possiamo permetterci di fare calcoli. Abbiamo recuperato le energie nervose perché con i derby si consuma sicuramente qualcosa in più. Il Venezia ha giocato il giorno prima rispetto a noi e allo stesso tempo le due vittorie ci devono dare la giusta autostima per fare la prestazione concentrata e cattiva”.