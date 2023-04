Modena, Tesser: "Speriamo di sfatare il tabù del 'Curi'"

Lunedì il Modena giocherà al ‘Curi’ di Perugia dove non ha mai vinto nella sua storia: “Faremo di tutto per sfatare questo tabù - ha detto Tesser - Siamo già riusciti quest’anno a raccogliere punti dove non era mai successo ed è accaduto anche nella passata stagione. Ma, statistiche a parte, ci attende una partita molto importante e difficile”.

Sugli avversari poi ha aggiunto: “Le squadre di Castori hanno un’identità ben precisa, giocano sempre in verticale e sono toste in ogni situazione. Il Modena dovrà essere bravo nella parte caratteriale e negli sviluppi tattici, soprattutto nella fase di possesso palla che va gestito nel migliore dei modi. Servirà equilibrio, il Perugia ci aggredirà subito com’è accaduto alla Reggina. Ci sarà da battagliare e soffrire, questo aspetto andrà gestito con la giusta umiltà e la piena consapevolezza dei nostri mezzi”.

Ha terminato poi parlando delle condizioni dei singoli: “Cittadini è tornato ad allenarsi con noi, ma solo negli ultimi giorni, quindi è un recupero soprattutto in prospettiva, visto che avremo anche gare ravvicinate. Diciamo che le ultime sedute ci hanno permesso di mettere più condizione nelle gambe di Diaw, Ionita e dello stesso Ferrarini che arrivavano da lunghi stop, ma abbiamo anche dovuto gestire chi negli ultimi tempi ha stretto i denti per scendere in campo. In questo finale di stagione è fondamentale avere più calciatori possibili a disposizione. Bisogna analizzare ogni dettaglio: fisico, tattico, tecnico, mentale“.